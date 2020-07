Maskenpflicht in Kärntner Tourismus-Hotspots startet

In Teilen der Kärntner Wörthersee-Gemeinden Velden, Pörtschach und Krumpendorf sowie von St. Kanzian am Klopeiner See tritt mit Freitag um 21.00 Uhr eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum in Kraft. Es handelt sich um eine Präventivmaßnahme, betonten die Verantwortlichen. Zuvor hatte es Berichte über dicht gedrängte Menschenmassen auf den Partymeilen, aber auch in Strandbädern gegeben.

SN/APA/BARBARA GINDL Kaum waren die Masken weg, kehren sie auch wieder zurück