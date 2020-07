Maskenpflicht in Kärntner Tourismusorten ab 21.00 Uhr

Die Kärntner Landesregierung hat am Mittwoch eine zeitlich und örtlich begrenzte Maskenpflicht für Tourismus-Hotspots angekündigt. Die Verordnung, die gerade ausgearbeitet wird, soll mit Freitag in Kraft treten. In Velden aber auch an anderen Orten am Wörthersee, Faaker See oder Klopeiner See - muss dann von 21.00 bis 2.00 Uhr im öffentlichen Raum ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

SN/stefanie schenker In Kärntner Lokalen muss in gewissen Orten ab 21 Uhr wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Der Geltungsbereich soll rechtzeitig von den zuständigen Bezirkshauptmannschaften in Absprache mit Touristikern festgelegt werden. Eindringliche Appelle hätten nicht ausgereicht, um Menschenansammlungen, in denen vieles passiere nur nicht auf Abstands- und Hygienemaßnahmen geachtet werde, zu verhindern, sagte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) zur Erklärung in einer Videokonferenz mit Journalisten. Er betonte, dass es sich um eine Präventivmaßnahme handle. "Velden soll nicht zum Sommer-Ischgl werden." Mit Stand Mittwochfrüh gab es in Kärnten 14 aktuell an Covid-19 Erkrankte in der Statistik. Am Dienstag war eine Neuinfektion bekannt geworden, es handelt sich dabei um eine private Kontaktperson einer am Wochenende positiv getesteten Pflegeheimmitarbeiterin. Ein Patient ist wiederum genesen. Die Gesamtzahl der Infizierten im Bundesland liegt nun bei 435 Fällen. Weiterhin befand sich ein Patient in stationärer Behandlung im Krankenhaus. 408 Coronavirus-Infizierte gelten in Kärnten inzwischen als genesen, 13 sind gestorben. Bisher wurden 30.017 Proben ausgewertet. Quelle: APA