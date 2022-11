Maskenpflicht in Wiener Öffis wohl den ganzen Winter über

In Wien werden die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen wohl noch länger gelten. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erläuterte, wird es die Maskentragepflicht in den öffentlichen Verkehrsmittel - und die Bestimmungen im Gesundheits- und Pflegebereich - vermutlich noch den ganzen Winter über geben. "Es macht Sinn, gewisse Maßnahmen in der kälteren Jahreszeit aufrecht zu erhalten", sagte er im Interview mit der APA.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT In Wien wird in Öffis weiter Maske getragen