Maskierte Täter attackierten Paar in Wohnung in Tirol

Zumindest drei maskierte Täter haben in der Nacht auf Dienstag einen brutalen Raubüberfall in einer Wohnung im Tiroler Bezirk Kufstein verübt. Sie drangen gewaltsam in die Wohnung ein, attackierten die dort Wohnhaften - eine 36-Jährige und einen 38-Jährigen - unter anderem mit Pfefferspray und raubten eine Geldkassette in Buchform mit einem geringen Bargeldbetrag. Wenig später wurden die Verdächtigen in der Wohnung eines der mutmaßlichen Täter dingfest gemacht.

BILD: SN/APA (DPA)/ARMIN WEIGEL Für die Täter klickten die Handschellen