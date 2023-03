Massaker: Nach Dienstreise in Las Vegas ein Trauma erlitten

Ein Bediensteter der Casinos Austria war bei einer Glücksspielmesse, als ein Massenmörder 58 Menschen erschoss. Jahre später brach der Steirer psychisch zusammen. Ist das ein Arbeitsunfall?

Ein Massenmörder beging im Oktober 2017 in Las Vegas ein Massaker. 58 Menschen starben. Ein Casinos-Mitarbeiter, der sich auf einer Dienstreise befand, erlebte die Bluttat hautnah mit. Seit Jahren leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung (Archivbild von der Trauer um die Erschossenen).

"Die Leute sind um ihr Leben gelaufen. Wir mussten immer wieder in Deckung gehen. Die Stimmung war unheimlich. Schreie, Weinen, es war ein Überlebenskampf", schildert ein heute 38-jähriger gebürtiger Steirer seine Eindrücke, als er am 1. Oktober 2017 kurz nach 22 Uhr aus einem Geschäftsessen im Luxushotel Bellagio in Las Vegas gerissen wurde. Security lief mit gezogener Waffe durch die Hallen, erst nach und nach wurde klar, dass soeben ein Massenmörder aus seiner Hotelsuite auf Festivalbesucher geschossen und dabei 58 ...