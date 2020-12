Massentest-Anmeldeplattform wegen Datenleck-Gefahr offline

Die Anmeldeplattform für die Corona-Massentests wurde Mittwochnachmittag wegen Datenleck-Gefahr vom Netz genommen. Das erfuhr die APA aus informierten Kreisen. Wenn man auf www.oesterreich-testet.at ging, war zu lesen: "Aktuell werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Seite ist in Kürze wieder erreichbar. Bisherige Anmeldungen bleiben aufrecht. Danke für Ihr Verständnis!" Außerdem hat sich am Mittwoch herausgestellt, dass eine telefonische Anmeldung gar nicht möglich ist.

Kärntner Pädagogen bekamen Testtermine und Daten von fremden Personen in Wien, schrieb Andreas Schäfermeier, Pressesprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) auf Twitter. "Wenn bis morgen keine Besserung wird Kärnten auf vorbereitetes analoges Anmeldesystem umstellen", kündigte er an. An den IT-Anmeldesystem des Bundes nehmen sieben von neuen Bundesländer teil. Vorarlberg und Tirol haben eigene Systeme.

Abgesehen vom Datenleck-Problem ist das Anmeldesystem auch nicht auf die für Menschen ohne Internet angekündigten telefonischen Anmeldungen ausgelegt. Eine Anmeldung per Telefon ist schlicht und ergreifend nicht möglich, weil die Termin-Vereinbarung nur per Link funktioniert.

Quelle: APA