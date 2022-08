Massive Störungen im Stromnetz

Sturm koppelte 105.000 Haushalte in Kärnten und der Steiermark ab.

"So etwas hatten wir noch nie." Josef Stocker, langjähriger Sprecher des Kärntner Energieversorgers Kelag, schilderte am Freitag den SN, wie er selbst den Anfang der Sturmfront am Donnerstagnachmittag erlebt hatte: "Ich bin in Klagenfurt zuhause, bei uns sind innerhalb von zwei bis drei Minuten Blumentöpfe usw. geflogen, dann war es auch schon wieder vorbei." Die fehlende Vorwarnzeit war ein Problem. Der Leiter des steirischen Katastrophenschutzes, Harald Eitner, sprach am Freitag gegenüber der "Kleinen Zeitung" von nur 20 Minuten. Das sei ...