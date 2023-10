Massiver Schlag gegen die Schlepperkriminalität

87 Schleuser ausgeforscht, mehr als 1000 Delikte geklärt, mit denen die Täter mindestens zehn Millionen Euro verdienten: Zwei Jahre akribischer Ermittlungsarbeit haben sich gelohnt. Nur der Kopf der Organisation blieb bislang unauffindbar.

Immer wieder diese Fahrten. Von Wien an die Grenze zu Deutschland. Der Auftraggeber: unbekannt. Die Nummer: unterdrückt. Die Fahrgäste: still und ängstlich. Irgendwann kam dem Taxifahrer, der eigentlich am Flughafen in Schwechat auf Reisende wartet, dieses Prozedere komisch vor. Er ...