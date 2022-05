"Master of Dirt"-Star kurvte am Wiener Riesenrad

Nervenkitzel hat am Donnerstag an einem der berühmtesten Wahrzeichen Wiens geherrscht: Bike-Profi Fabio Wibmer zeigte vor Pressevertretern auf der neuen gläsernen Plattform des Riesenrads spektakuläre Tricks. Die aufsehenerregende Aktion läutet die neue Saison der "Masters of Dirt"-Vorstellungen von 10. bis 12. Juni in der Wiener Stadthalle ein. 2023 folgen Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Waghalsige Stunts auf neuer gläserner Plattform