Mattersburg: Bub ertrank bei Kindergartenausflug

Vergeblich suchte die Polizei mit Diensthund und Drohnen nach einem Fünfjährigen. Das Kleinkind war in einen Gartenteich gestürzt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Trauer und tiefe Betroffenheit herrschten am Faschingsdienstag in Mattersburg im Burgenland. "Es ist ein Albtraum für uns alle. Es gibt nichts Schlimmeres", sagte Claudia Schlager, SPÖ-Bürgermeisterin von Mattersburg. In einem der vier städtischen Kindergärten war es am Vortag zu einem tragischen Unglück gekommen. Der Polizei Burgenland zufolge hatte eine Gruppe eines Kindergartens am Montag einen Ausflug unternommen. Gegen 11.45 Uhr dürfte sich ein fünf Jahre alter Bub unbemerkt von der Gruppe entfernt haben, worauf die Pädagogen sofort die Polizei verständigt haben.

"Wir führen laufend Befragungen durch, diese brauchen Zeit"

Es sei umgehend eine Suchaktion gestartet worden, an der sieben Streifen, ein Diensthund sowie zwei Drohnen beteiligt waren. Eineinhalb Stunden später, um 13.17 Uhr, sei der gesuchte Bub in einem Biotop eines Gartens entdeckt worden. Dort seien bereits Reanimationsmaßnahmen gesetzt worden, die dann von den kurz darauf eintreffenden Rettungskräften weitergeführt wurden. Anschließend sei der verunglückte Bub in das Krankenhaus Wiener Neustadt eingeliefert worden, wo er verstarb, berichtete Polizeisprecher Helmut Marban. Er sprach von einer Tragödie. Wie es dazu kommen konnte, dass das Kleinkind verloren gegangen sei, sei Gegenstand der Ermittlungen. "Wir führen laufend Befragungen durch, diese brauchen Zeit", so Marban.

Laut Bürgermeisterin Schlager besteht der betroffene Kindergarten aus zwei Gruppen mit insgesamt 36 Kindern, fünf Pädagoginnen (eine von ihnen als Leiterin) und zwei Helferinnen. Es gibt auf dem Kindergartengelände auch Spielgeräte und andere Spielmöglichkeiten. Warum überhaupt ein Ausflug unternommen wurde, konnte die Stadtchefin nicht sagen. "Lehrausflüge zu bestimmten Themen sind üblich. Man kann sich nicht den ganzen Tag im Kindergarten oder in der Schule einsperren." Die Leiterin des Kindergartens sorge dafür, dass die Aufsichtspflicht gewahrt bleibe. Auch Eltern würden bei Ausgängen immer wieder mit einbezogen.

Kindergarten war am Dienstag geöffnet

Bürgermeisterin Schlager geht davon aus, dass die Pädagoginnen ihrer Aufsichtspflicht ordnungsgemäß nachgekommen sind. "Sie werden regelmäßig von der Kindergarteninspektorin des Landes geschult. Mindestens drei Mal im Jahr, auf Wunsch auch öfter."

Laut Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, ermittelt die Behörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ob es zu einem Strafverfahren kommen werde, könne erst nach Klärung des Unfallhergangs gesagt werden. Es werde untersucht, ob dem Unfallgeschehen ein Sorgfaltsverstoß vorangegangen sei und möglicherweise die Obhut des Kindes gröblich vernachlässigt worden sei.

Der Kindergarten war auf Anraten eines Kriseninterventionsteams am Dienstag geöffnet. Ein Psychologenteam arbeitete das traumatische Erlebnis mit Kindern, Eltern und Pädagoginnen vor Ort auf.