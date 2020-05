Maturanten bringen Leben in die Schulen zurück

Der Neustart im Klassenzimmer erfolgte am Montag mit Schichtbetrieb und Abstandsvorschriften. Eine Direktorin sieht den Jahrgang 2020 gut gerüstet: "Diese Schüler haben Kompetenz im Bewältigen einer Ausnahmesituation erworben."

Nach 50 Tagen ohne direkten Kontakt war die Wiedersehensfreude groß: Am Montag kehrten die angehenden Maturantinnen und Maturanten als Erste nach der Coronazwangspause wieder in die Schulen zurück, ebenso die Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen (BMS). ...