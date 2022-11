Maus in Catering-Behälter in AUA-Maschine entdeckt

Für eine tierische Überraschung hat eine Maus an Bord einer Maschine der Austrian Airlines gesorgt. Bei dem Frühflug OS175 von Wien-Schwechat nach Hamburg entdeckte die Crew der Fluglinie bei der Beladung des Caterings einen Nager in einem Behälter. "Die betroffene Ware wurde umgehend entsorgt", teilte die AUA auf APA-Anfrage am Mittwoch mit. Zuerst berichtete die "Kronen Zeitung" über den Vorfall.

SN/APA/dpa/Franz-Peter Tschauner Ein Nager verirrte sich an Bord einer AUA-Maschine