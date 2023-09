Med-Uni Innsbruck will Organbank-Vorreiterrolle spielen

Die Medizinische Universität Innsbruck will zu einem internationalen Vorreiter bei der Entwicklung von Organbanken werden. Gelingen soll dieses Vorhaben, das eine Symbiose von innovativen Einfrier- und Auftaumethoden von Organen zum Ziel hat, auch mit Hilfe des "USA-Rückkehrers" Gerald Brandacher. Dieser bringt eine spezielle, eisfreie Kühltechnik mit. "Diese Technik soll in den nächsten drei bis fünf Jahren in Innsbruck in der Praxis zum Einsatz kommen", sagte Brandacher.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JOHANN GRODER An der Innsbrucker Klinik will man eine Organbank etablieren