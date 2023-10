Mediziner gehen immer öfter in den Facharzt-Job

Bei den Allgemeinmedizinern wird in den nächsten Jahren eine enorme Pensionierungswelle erwartet. Die Versorgung mit Hausärzten nimmt aber schon seit Jahren ab, denn immer mehr Mediziner entscheiden sich für den potenziell lukrativeren Job als Facharzt, wie am Freitag veröffentlichte Daten der Statistik Austria belegen. Während die Zahl der Allgemeinmediziner pro 100.000 Einwohner in den vergangenen fünf Jahren abgenommen hat, ist sie bei den Fachärzten deutlich gestiegen.

