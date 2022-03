Medizinische Hilfe für Flüchtlinge

Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen ab sofort medizinische Hilfe in Österreich. Die Österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer haben vereinbart, dass ukrainische Flüchtlinge unbürokratisch behandelt werden, auch wenn die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen vorerst noch nicht geschaffen sind, teilten sie am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung mit. Kritik an der Umsetzung kommt allerdings vom Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss.

SN/APA/BENEDIKT LOEBELL/BENEDIKT LO Flüchtlinge erhalten ärztliche Versorgung