Mehr als 1.000 E-Zigaretten am Flughafen Wien sichergestellt

Die Zöllner am Flughafen Wien haben bei zwei Paketkontrollen am Standort einer Speditionsfirma mehr als 1.000 E-Zigaretten sichergestellt, mit denen offenbar das Versandhandelsverbot für Tabakwaren sowie die Einfuhrzölle umgangen werden sollten. Laut einer Aussendung des Finanzministeriums wurden die Beamten im März 2022 bei einer Kontrolle auf mehrere Pakete aufmerksam, die jeweils aus dem Ausland an private Adressaten in Österreich zugestellt werden sollten.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Zöllner beschlagnahmten E-Zigaretten am Flughafen Wien