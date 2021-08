Mehr als 1.500 Neuinfektionen und über 400 Spitalspatienten

1.574 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich verzeichnet worden. Das ist der höchste Wert seit 5. Mai. Außerdem mussten am Mittwoch erstmals seit elf Wochen wieder mehr als 400 Covid-19-Erkrankte in Spitälern behandelt werden. Österreichweit lagen 417 Infizierte in Krankenhäusern, um 19 mehr als am Dienstag. 86 Schwerkranke müssen auf Intensivstationen betreut werden, zwei mehr als am Vortag. Außerdem gab es zwei weitere Todesopfer.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nur 17.541 Impfungen wurden am Dienstag in Österreich verabreicht