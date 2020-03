Mehr als 10.000 Coronavirus-Fälle in Österreich

Die Zahl der Personen, die sich in Österreich nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert haben, ist am Dienstag (Stand 16.15 Uhr) erstmals auf über 10.000 gestiegen. Laut Gesundheitsministerium sind bisher insgesamt 10.019 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die meisten Infektionen wurden mit 2.333 bisher in Tirol verzeichnet.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Zahl der Infizierten steigt weiter

Ebenfalls stark betroffen waren Niederösterreich mit 1.629 und Oberösterreich mit 1.599 Fällen. In Wien wurden bisher 1.390 Personen positiv auf das Virus getestet. Liveblog zur Coronakrise: Quelle: APA