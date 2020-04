Mehr als 11.000 Corona-Infizierte und 158 Tote in Österreich

Mehr als 11.000 Menschen sind in Österreich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 158 Personen davon starben mit dem Virus in ihrem Körper, 1.057 lagen in Spitälern, 227 davon auf Intensivstationen. Laut der Bundesbehörde AGES wird sich bald ein Prozent der heimischen Bevölkerung, rund 90.000 Menschen, angesteckt haben. Verwirrung gab es indes um das Datum des ersten Falls in Ischgl.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Das Covid-19-Virus hält die Welt in Atem