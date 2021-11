Mehr als 15.000 neue Corona-Fälle in 24 Stunden, 66 Tote, Krebs-OP abgesagt

Nachdem am Dienstag weniger als 10.000 Neuinfektionen vermeldet worden sind, dürfte klar sein, dass dieser Wert nur ein einmaliger "Ausreißer nach unten" war und die vierte Corona-Welle weiter durchs Land schwappt. Am Mittwoch rapportierten Innen- und Gesundheitsministerium 15.365 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, das ist der zweithöchste Wert seit Pandemie-Beginn. Allein in Oberösterreich gab es 4.489 neue Fälle, was 29,22 Prozent aller Infektionen entsprach.

Mehr als 3.200 an Covid-19 Erkrankte liegen mittlerweile im Spital. Exakt sind es 3.212 Personen, die stationär behandelt werden müssen. Damit benötigen um 67 Betroffene mehr ein Bett und Pflege in einem Krankenhaus als am Vortag. 578 schwerkranke Covid-Fälle werden auf Intensivstationen betreut. Innerhalb einer Woche ist ihre Zahl um 92 Patientinnen und Patienten gestiegen. Allein in Oberösterreich wurden am Mittwoch 699 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, um fünf mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen befanden sich 123 Kranke. Zum Vergleich: In Wien, wo um 28 Prozent mehr Menschen leben, gibt es derzeit 473 Covid-Patientinnen und -Patienten, davon 110 auf Intensivstationen. Wien hatte sich zuletzt bereit erklärt, vier Salzburger Intensivpatienten zu übernehmen, wo gegenwärtig 38 schwere Covid-Fälle Behandlungsbedarf haben.

Zugleich wurde bekannt, dass die Operation eines schwer an Krebs erkrankten Oberösterreichers (Thomas Stadlbauer, bis vor kurzem Büroleiter eines Grünen-Landesrats) in einem Wiener Krankenhaus am Mittwoch unmittelbar vor dem Eingriff abgesagt werden musste. Der Grund: die Intensivstation des Krankenhauses sei mit Covid-19-Patienten belegt und das für den Krebspatienten gedachte Bett sei doch nicht frei geworden.



66 weitere Todesfälle sind in den vergangenen 24 Stunden hinzugekommen. Allein in den vergangenen sieben Tagen hat Corona 332 Menschen das Leben gekostet. Insgesamt hat die Pandemie inzwischen 12.180 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 136,4 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Gute Nachrichten gab es von der "Impffront". Fast 100.000 Impfungen - exakt waren es 99.966 - sind am Dienstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.256.741 Personen zumindest eine Impfung erhalten, das entspricht 70,0 Prozent der Bevölkerung. 5.904.364 Menschen und somit 66,1 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Von den Impfungen am Dienstag waren 11.061 Erststiche, 12.164 Zweitstiche und 76.741 Drittstiche, was einem Anteil von 76,77 Prozent der durchgeführten Impfungen gleichkam. Insgesamt wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage 96.979 Erstimpfungen, 85.013 Zweitstiche verabreicht.

Mit Mittwoch schienen in Österreich 151.943 aktive Fälle auf, um 2.491 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 1.095.297 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 931.174 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden 12.808.

Der aktuelle Sieben-Tage-Schnitt bei den Neuinfektionen liegt österreichweit bei 14.140. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner - ist auf 1.108 gestiegen. Deutlich über dem Schnitt liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz Salzburg (1.795,9) und Oberösterreich (1.656,2). Nicht mehr weit von diesen Werten entfernt sind Kärnten (1.435,2), Vorarlberg 1.382,9 und Tirol (1.339,7). Unter der 1.000er-Grenze liegen Niederösterreich (987,4), das Burgenland (759,8), die Steiermark (754,6) und Wien (625,5).

Was die täglichen Neuinfektionen betrifft, hat es erst ein Mal - nämlich am vergangenen Freitag mit 15.809 - mehr Fälle binnen eines Tages gegeben als am heutigen Mittwoch. Über dem 24-Stunden-Wert von 15.000 lag man bisher überhaupt erst vier Mal. Blickt man in die einzelnen Bundesländer, folgen mit signifikantem Abstand auf den Hot Spot Oberösterreich Niederösterreich und Wien, wo mit 2.501 bzw. 2.016 neuen Fällen in den letzten 24 Stunden besorgniserregende Zahlen erreicht wurden.

1.547 neue Fälle verzeichnete die Steiermark, 1.464 Salzburg, 1.399 Tirol, 865 Kärnten, 770 Vorarlberg und 314 das Burgenland.

Was das Testen anlangt, wurden in den vergangenen 24 Stunden 621.639 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 379.970 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 136.957.938 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug vier Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich 2,9 Prozent der PCR-Tests positiv).