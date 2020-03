Mehr als 2000 Coronafälle in Österreich - "ein Meter Abstand kann Leben retten"

Mit dramatischen Appellen haben sich am Donnerstag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenmnister Karl Nehammer (ÖVP) an die Öffentlichkeit gewandt.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Donnerstag: "Europa ist derzeit das Epizentrum der Pandemie. Besonders dramatisch ist die Situation in Italien. Es gibt völlig überbelegte Intensivstationen in der Lombardei. Unser Ziel ist es, derartige Situationen, massivst mit allen demokratischen Möglichkeiten vermeiden wollen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen." Er betonte außerdem, dass er optimistisch sei, die Krise mit Ruhe, Optimismus und konsequenten Maßnahmen zu bewältigen.

"Die Zunahme ist weiter drastisch. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, nämlich bei einer Abflachung der Kurve", sagte Anschober. Positiv hob er hervor: "Wir haben anders als Italien eine ausgeglichene Altersverteilung unter den Erkrankten."

Hoffnung mache, dass von diesen Erkrankten derzeit nur 68 Personen in Krankenhäusern behandelt werden müssen, elf Coronavirus-Patienten befinden sich in Intensivstationen.

Zu den aktuellen Zahlen: Mittlerweile habe es 14.000 Tests in Österreich gegeben, vor allem bei Verdachtsgruppen. Etwa bei Menschen, die Grippesymptome haben. Laut Anschober gibt es viele Menschen, die glauben, an Coronavirus erkrankt zu sein, dabei handle es sich aber um Grippe.

Anschober sprach von einer nach wie vor drastischen Zunahme der Fälle: "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen." Ungewöhnlich ist die Altersstruktur bei den Erkrankten, die im Vergleich etwa zu Italien (80 Jahre), in Österreich ist die Gruppe der 45- bis 55-Jährigen sowie die Gruppe der um die 25-Jährigen. In Österreich seien vergleichsweise wenige alte Menschen betroffen.

"Ein Meter Abstand"

Zum Thema Grippe sagte Anschober: Normalerweise betrage die Zahl der Influenza-Patienten um diese Jahreszeit bis zu 70.000, derzeit seien es 110.000. Laut Prognosen werde es heuer 635 Grippe-Todesfälle geben. Die noch laufende Influenza-Welle sollte aber in zwei Wochen auslaufen, sagte Anschober. Dadurch würden wieder mehr Kapazitäten in den Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Kurhäuser und Reha-Zentren (wie zum Beispiel jene in Großgmain oder Bad Hofgastein) werden geschlossen und sollen zur Entlastung der Krankenhäuser beitragen.

Im Alltagsleben der Österreicher gelte derzeit eine lebensrettende Grundregel, sagte Anschober: "Ein Meter Abstand." Denn jeder Einzelne ist Teil der Lösung.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) berichtete von massivem Rückgängen bei öffentlichem Verkehr (90 Prozent) und Individualverkehr (45 Prozent). Parks und Spielplätze werden nicht mehr geschlossen, aber die Ein-Meter-Regel müsse unbedingt eingehalten werden.

Jede Form von Gruppenbildung ist nur erlaubt, wenn der Abstand von einem Meter eingehalten wird. Das sei entscheidend, um die Infektionskette zu unterbrechen. Die Polizei werde darauf drängen, dass diese Maßnahme im öffentlichen Raum eingehalten werden, führte er aus.

Anschober ergänzte: "Ich habe den Eindruck, dass sich 90 Prozent, ja 95 Prozent der Bevölkerung an diese Regeln bereits hält. Aber es geht um die fünf Prozent, die das ignorieren. Diese fünf Prozent hauen uns alles zusammen. Wir müssen auch diese fünf Prozent erreichen, damit steht und fällt alles."

Internetkriminalität steigt

Nehammer wies darauf hin, dass derzeit Betrüger in Zusammenhang mit der Coronakrise im Internet scheinbar verlockende Angebote machen: "Da werden etwa völlig unbrauchbare Schutzmasken angeboten." Wer dubiose Angebote bekomme, solle sich an die Sicherheitsbehörden wenden.

Nehammer bittet weiter von Grenzübertritten abzusehen. Das soll Verkehrsstaus, wie zuletzt an der ungarischen Grenze, verhindern. Spezialeinheiten Österreichs beobachten Vorgänge an der griechisch-türkischen Grenze. "Die Situation hat sich beruhigt", stellte Nehammer fest. Seine Devise lautet weiterhin: "Wir setzen auf robusten Grenzschutz und humanitäre Hilfe vor Ort."

2013 Infizierte in Österreich - Sechs Todesopfer

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Donnerstag (Stand 14.30 Uhr) auf 2013 gestiegen. Die höchste Zahl der Covid-19-Fälle registriert weiterhin Tirol mit 464, im benachbarten Vorarlberg waren es bis Donnerstagnachmittag 151, berichtete das Gesundheitsministerium.

Aus Niederösterreich wurden 305 positive Test gemeldet, in Wien lagen Daten über 234 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 282, in Oberösterreich 371, in Salzburg 127, im Burgenland 29 und in Kärnten 50. Bisher wurden 13.724 Testungen durchgeführt.

Sechs Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten als bestätigt, zwei in Wien und drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.

Alle Tiroler Gemeinden unter Quarantäne

Das ganze Bundesland Tirol wird jetzt als Corona-Risikogebiet erachtet. Tirol setzte Mittwochabend eine drastische Maßnahme gegen das Coronavirus und isoliert sich praktisch selbst. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) informierte in einer Erklärung darüber, dass ab Mitternacht alle 279 Gemeinden unter Quarantäne gestellt werden. Die Heimatgemeinde dürfe nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen und dann nur zum nächsten Ort. Es ist nur eine Fahrt in den nächsten Ort erlaubt, sofern es im eigenen Ort keinen Arzt, keine Apotheke, kein Lebensmittelgeschäft oder keine Bank gibt. Dann dürfe die Gemeinde verlassen werden. "Was zum Beispiel nicht geht ist, in einen anderen Ort zu fahren, wenn im eigenen Dorf ein Lebensmittelgeschäft zur Verfügung steht", erklärte Platter.

Nicht nur Heimkehrer aus Risikoländern wie Italien, Iran etc. oder aus den unter Quarantäne gestellten Gebieten Österreichs müssen sich für 14 Tage isolieren, sondern alle, die in den letzten zwei Wochen irgendwo in Tirol waren. Dies sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf "Puls 4".

Kogler erwägt auch eine Verordnung über die Heimquarantäne für alle Tirol-Heimkehrer - darunter auch jene, die auf Anweisung des Landesregierung in ihr Heimatbundesland gereist sind.

Salzburg: Gasteinertal, Flachau und Großarl unter Quarantäne

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat Mittwochnachmittag verkündet, dass sowohl die Gemeinde Flachau als auch das Gasteinertal und das Großarltal unter Quarantäne gestellt werden.

Weltweit wurden bisher insgesamt 222.642 bestätigte Fälle bekannt gegeben. 84.506 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Regierung kündigt milliardenschweres Hilfspaket an

Die Regierung hat am Mittwoch angekündigt, 38 Milliarden Euro bereitstellen zu wollen, um die Coronakrise zu bekämpfen. Hier lesen Sie die Details - und hier einen Kommentar von Andreas Koller.

Söder droht mit Ausgangssperre für ganz Bayern

Auch in Bayern wird die Nervosität immer größer. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein", sagte Söder am Donnerstag. Man werde "nicht endlos zusehen", fügte er hinzu.

