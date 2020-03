Mehr als 3000 Corona-Infektionen in Österreich: Kurve wird flacher

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat in Österreich die 3.000er-Marke überschritten. Sonntagnachmittag (Stand 15 Uhr) vermeldete das Sozialministerium offiziell 3.244 Erkrankte. 16 Menschen sind mittlerweile in Österreich an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Der Verlauf der ersten Woche mit "Ausgangsbeschränkung" hat in Österreich offenbar zunächst zum Ende der rasanten Zuwachsraten geführt: Am Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages von 2.814 auf 3.244 (Stand: 15.00 Uhr). Das ist mit 430 Neuinfektionen zwar der bisher größte Anstieg in Zahlen, gleichzeitig ist das Plus von 15 Prozent der geringste tägliche prozentuelle Zuwachs.

Dieser Anstieg auf Basis der Zahlen des Gesundheitsministeriums bedeutet für die 15.00 Uhr-Zahlen zum zweiten Mal infolge die niedrigste prozentuelle Rate innerhalb von 24 Stunden seit Ausbruch, der Durchschnitt der vergangenen sieben Tage ist mit 20,9 Prozent ebenfalls eher gering. Dasselbe gilt auch für die Sonntag früh (Stand 8.00 Uhr) bekannt gegebenen Zahlen. Im 24-Stunden-Vergleich mit Samstag (2.664 Personen) betrug hier die Steigerung 13,6 Prozent.

Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiter in Tirol mit 644 erfassten Erkrankten, gefolgt von Oberösterreich mit 628. Aus den übrigen Bundesländern wurden aus Niederösterreich 446, aus der Steiermark (423), aus Wien 403 positive Tests gemeldet. Es folgen Vorarlberg (263), Salzburg (269), Kärnten (105) und das Burgenland (63). Mit 21.368 Testungen wurden innerhalb eines Tages knapp 3.000 zusätzliche durchgeführt.

Weiterer Todesfall in Kärnten - nach Beerdigung starker Anstieg an Fällen in Völkermarkt

16 Menschen sind in Österreich laut Angaben des Sozialministeriums bis Sonntag am Coronavirus gestorben. In Wien hat es am Sonntag zwei weitere Todesfälle gegeben: Am Sonntag sind zwei 81-Jährige, eine Frau und ein Mann, im Krankenhaus an den Folge der Erkrankung gestorben, teilte Corina Had, Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien, mit. Das Coronavirus hat in Oberösterreich ein zweites Todesopfer gefordert. Nachdem am Mittwoch eine 27-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen gestorben war, ist am Samstagabend ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land zuhause an einem Herzstillstand gestorben. Die Infektion mit dem Virus sei erst nach seinem Tod festgestellt worden, berichtete das Land Oberösterreich in einer Aussendung.

Am Samstag wurde auch der erste Corona-Todesfall in Kärnten verzeichnet. Ein 65-Jähriger mit Vorerkrankungen sei am Samstag am Klinikum Klagenfurt verstorben, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Sonntag in einer Pressekonferenz.

Die Entwicklung der positiv Getesteten flache sich indes leicht ab. "Wir merken, dass erste Punkte des Maßnahmenpakets zu greifen beginnen", sagte Kaiser. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen in Völkermarkt einen starken Anstieg. Der Grund dieser Ausbreitung sei nun bekannt: Ein Begräbnis am 6. März - noch vor Inkrafttreten der 100-Personen-Grenze - habe zu einer starken Verbreitung des Coronavirus im Bezirk geführt. "Das zeigt, wie rasch eine Verbreitung passieren kann und wie notwendig und richtig die eingeleiteten Maßnahmen sind", sagt Kaiser.



Schallenberg: Notflüge nicht unbegrenzt

3.500 Österreicher wurden seit Beginn der Coronakrise aus dem Ausland zurückgeholt. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) appellierte bei einer Pressekonferenz am Sonntag an die Österreicher, die noch im Ausland sind, Eile an den Tag zu legen: "Diese Notflüge wird es nicht zeitlich unbegrenzt geben können", warnte Schallenberg. Eine neue Webseite soll die Heimreise erleichtern.

Der Luftraum in Tunesien soll beispielsweise ab Montag gesperrt werden. Zudem gebe es Österreicher, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt hätten, da gebe es etwa Rückflüge, die abgesagt oder verschoben werden. "Auch gibt es Menschen, die aktuell immer noch ins Ausland fliegen", stellte Schallenberg fest, "das ist fahrlässig und grenzt an Unvernunft", sagte der Außenminister und erinnerte daran, dass sein Ministerium kein Reisebüro ist. "Wenn Sie nach Hause wollen, beeilen Sie sich. Jeden Tag werden weitere Grenzen dicht gemacht", unterstrich Schallenberg die Dringlichkeit. Ebenso rief er die Österreicher im Ausland dazu auf, sich nach Möglichkeit die Rückreise selbst zu organisieren.

Flüge werden in Kooperation mit Austrian Airlines (AUA), Lauda Motion und Level durchgeführt. AUA-Vorstandschef Alexis von Hoensbroech erinnerte bei der Pressekonferenz daran, dass nur die AUA in diesem Zusammenhang Fernflüge durchführt. Aktuell würden 130.000 Tonnen Schutzmaterial aus China nach Österreich gebracht werden. Für all diese Flüge sei die Arbeit von Freiwilligen immens wichtig.

Weltweit wurden bisher in Summe 307.280 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.348 davon meldete China. 92.375 Menschen haben sich laut öffentlich verfügbaren Zahlen global wieder von Covid-19 erholt.

Quelle: Sn-bu/apa