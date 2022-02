Mehr als 38.000 Corona-Neuinfektionen und 22 weitere Tote

Mit 38.309 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich am Mittwoch wieder deutlich mehr Fälle als im Tagesschnitt der abgelaufenen Woche verzeichnet worden. Dieser liegt derzeit bei 32.677. In den Krankenhäusern wurden weiterhin mehr als 2.000 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, wobei ihre Anzahl (2.056) gegenüber dem Vortag um 16 Personen leicht zurückgegangen ist. Auf den Intensivstationen wurden 185 Covid-Kranke betreut - um neun weniger als am Mittwoch.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL 22 Tote zu beklagen