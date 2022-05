Mehr als 4.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht in Österreich weiter zurück. Zwar wurden am Mittwoch mehr als 4.000 neue Fälle gemeldet, was deutlich über den am Dienstag gemeldeten 2.909 lag. Jedoch werden am Mittwoch aufgrund von vermehrten Testungen stets mehr Neuinfektionen registriert. Vor einer Woche lag die Zahl noch bei 5.991. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut Ministerien nun 297,2 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Zahl der aktiv Infizierten nahm ab