Mehr als 4300 Drogenlenker 2019 aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hat im Vorjahr österreichweit 4.364 Drogenlenker angezeigt. Die Zahl der Suchtgiftlenker ist seit Jahren steigend. Im Jahr 2015 waren es noch 1.068 Fälle gewesen, berichtete das Innenministerium am Donnerstag. Die meisten Drogenlenker wurden 2019 mit 1.623 in Wien angezeigt, gefolgt von 1.020 Suchtgiftlenkern in Nieder- und 899 beeinträchtigten Fahrern in Oberösterreich.

SN/APA (Symbolbild/dpa) Je mehr Kontrollen, desto mehr Anzeigen