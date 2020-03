Mehr als 4400 bestätigte Covid-19-Fälle in Österreich - 72-Jähriger verstarb in Melk

Am Montag stiegen die Neuinfektionen österreichweit auf 4486 (Stand 8 Uhr) an. 25 Todesopfer forderte Covid-19 bisher. In der Nacht auf Dienstag ist ein 72-Jähriger im Landesklinikum Melk infolge des Virus verstorben.

Im Landesklinikum Melk ist in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger gestorben. Er hatte laut Bernhard Jany von den Niederösterreichischen Landeskliniken auch an massiven Grunderkrankungen gelitten. Der Mann ist das siebente Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich.

Tägliche Infektionsrate wieder gestiegen

28.391 Personen wurden bisher in Österreich getestet. Die Anzahl dieser Testungen steigen täglich. 2000 bis 4000 Corona-Tests würden pro Tag durchgeführt, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober bekannt gab. 25 Todesfälle sind bisher offiziell bestätigt, elf davon waren in Wien zu beklagen. Neun Personen sind bislang genesen. Die meisten positiven Testergebnisse gibt es aktuell mit 1067 in Tirol und Oberösterreich mit 764. Es folgen Niederösterreich mit 610, Steiermark (504), Wien (562), Salzburg (405), Vorarlberg (354), Kärnten (135) und das Burgenland (85).

Anzahl der Infizierten in Österreich, Stand 24.03.2020 8 Uhr:

Bundesregierung kauft zwei Millionen OP-Masken

Mediziner meldeten sich dieser Tage zu Wort und beklagten einen Mangel an Schutzmasken und sonstiger Schutzausrüstung. Der Gesundheitsminister betonte, man sei mit allen Mitteln dahinter. Medienberichten zufolge hat das Wirtschaftsministerium nun zwei Millionen chirurgische Masken gekauft, die am Freitag ankommen sollen. Spitäler und Bundesländer haben bisher eigenständig Schutzausrüstung angeschafft. Nun soll es einen zentralen Einkauf geben.

Montagnachmittag landeten in Wien-Schwechat zwei AUA-Maschinen aus China, die 130 Tonnen Schutzausrüstung an Bord hatten. Der Großteil davon geht jedoch nach Italien, die dieses direkt in China bestellt hatten. Das Material soll am Dienstag von einem zivilen Frächter in Begleitung von Polizei und Militärpolizei nach Tirol und in weiterer Folge zur Grenze nach Südtirol gebracht werden, wo es den italienischen Behörden übergeben wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bedankte sich besonders bei dem chinesischen Botschafter für die "gemeinsame Aktion". "Nur gemeinsam können wir diese Krise überwinden", twitterte Van der Bellen am Montag.

Kapazitäten in den Spitälern:

In den Bundesländern wurden zusätzliche Betten für die Betreuung von Covid-19-Patienten geschaffen.

Der Blog zur Coronavirus-Krise:

Quelle: APA