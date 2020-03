Mehr als 5.000 Österreicher mit 28 Flügen zurückgeholt

Die Rückholflüge von Österreichern, die seit Verschärfung der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind, sind weiter in vollem Gang. Mehr als 5.000 wurden schon mit 28 Sonderflügen in ihre Heimat zurückgebracht. Am Mittwoch landeten beispielsweise Flugzeuge aus der Dominikanischen Republik, Kuba und Mexiko, am Abend wurde noch eine Maschine aus Barcelona mit 150 Touristen erwartet.

SN/APA (dpa)/Tom Weller Die Luftbrücke Richtung Österreich läuft auf Hochtouren