Mehr als 53.000 Corona-Neuinfektionen und 43 Tote in Österreich

Mit 53.071 Neuinfektionen hat es am Mittwoch den zweithöchsten Wert nach dem Rekord vergangener Woche mit 58.583 gegeben. Zudem sind laut den Ministerien in den vergangenen 24 Stunden 43 weitere Todesfälle verzeichnet worden. Leicht reduziert hat sich die Zahl der Krankenhauspatienten, die bei 3.266 Personen liegt, 227 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um zwei mehr als am Dienstag. Äußerst hoch war indes die Positiv-Rate der PCR-Tests , die 10,6 Prozent lag.

SN/APA/dpa/Symbolbild/Hauke-Christi Die Corona-Zahlen bleiben weiter sehr hoch