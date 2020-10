Mehr als 6.000 Lokale wegen Corona-Auflagen überprüft

Am Wochenende sind die Kontrollen der Corona-Auflagen in Lokalen und Veranstaltungsstätten in ganz Österreich fortgesetzt worden. Polizei sowie Bezirksverwaltungs- und Gesundheitsbehörden überprüften laut Innenministerium mehr als 6.000 Gastronomiebetriebe. "Dabei hat es 125 Anzeigen gegeben", teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit. 6.049 Kontrollen wurden durchgeführt - in der Nacht auf Samstag waren es 3.037, in der Nacht auf Sonntag 3.012 Betriebe.

Null-Toleranz-Linie beim Überschreiten der Sperrstunden