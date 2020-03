Mehr als 7.700 Covid-19-Infizierte in Österreich - Forscher fordern schärfere Maßnahmen

Mit Stand 9.00 Uhr beträgt die Zahl der Covid-19-Infizierten in Österreich 7.712. 68 Personen sind bundesweit bislang an dem Virus verstorben. Indes sprechen sich Wissenschafter für strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus aus.

Die Coronavirus-Fälle nach Bundesländern aufgeteilt: Burgenland (140), Kärnten (204), Niederösterreich (1.163), Oberösterreich (1.285), Salzburg (728), Steiermark (812), Tirol (1.801), Vorarlberg (535) und Wien rutschte bereits am Freitag erstmals in den vierstelligen Bereich und zählt aktuell 1.029 Erkrankte. Die tägliche Aktualisierung der Zahl der Testungen belief sich am Samstag um 8.00 Uhr auf 42.750. 68 Personen waren zu diesem Zeitpunkt offiziell aufgrund des Virus gestorben.

Tirol, Niederösterreich und Salzburg meldeten am Freitag in Summe acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) starben zwei mit dem Virus infizierte Männer im Alter von 70 bzw. 84 Jahren. Im Universitätsklinikum St. Pölten erlag in der Nacht ein positiv getesteter 93-Jähriger, im Landesklinikum Melk starb ein 89-Jähriger, in Amstetten eine 64-Jährige. Im Uniklinikum Salzburg starben drei Männer im Alter von 77, 78 und 88 Jahren.

International wurden bisher fast 600.000 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Weltweit haben sich bereits mehr als 130.000 Menschen von Covid-19 wieder erholt. Bei diesen Zahlen stützt sich das Gesundheitsministerium auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.

Wissenschafter fordern Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Raum

Der Quarantänephysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Uni Innsbruck wendet sich in einem offenen Brief an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann: Die derzeitigen Maßnahmen würden "nur halbherzig umgesetzt und eingehalten. Es droht eine Katastrophe, die neben dem wirtschaftlichen Schaden unendlich viel menschliches Elend bedeuten wird." Er fordert ein striktes Durchsetzen des "Social Distancing" und eine Einführung der Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Raum. Der Brief ist eine Aktion zusammen mit dem Quantenphysiker Jörg Schmiedmayer von der Technischen Universität (TU) Wien und dem Mathematiker Norbert Mauser von der Uni Wien. Mauser kritisiert, dass die Regierung noch keine Nachschärfung der Maßnahmen verkündet habe. Die asiatischen Länder seien hier ein Vorbild. Durch das Tragen der Masken sei die Ansteckung schwieriger und die Ausbreitung des Virus würde verlangsamt werden.

Nägerl fordert weiters, dass Wachpersonal etwa in Supermärkten darauf achtet, dass "Social Distancing" eingehalten und Verstöße bestraft werden. Für den Physiker sollte auch eine allgemeine Ausgangssperre, wie sie in Wuhan durchgesetzt wurde, "ernsthaft in Betracht gezogen werden" - nur so könne die Pandemie in den Griff bekommen werden. "Lieber ein kurzer und schmerzhafter Shutdown, als eine ewige Litanei, die uns wirtschaftlich und menschlich viel teurer kommen wird."

Linzer HTL-Schüler im Skikurs in Bad Gastein infiziert

Bei einem Schulskikurs der Linzer HTL Paul Hahn in Bad Gastein haben sich mindestens neun Schüler und eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert. Der Skikurs der HTL dauerte bis kurz vor Schließung der Schulen, daher "kam es nach derzeitigem Stand zu keinen Kontakten von Schülern und Lehrkräfte des Schulskikurses mit anderen Personen der HTL", wie das Land Oberösterreich am Freitagabend mitteilte. Am Samstag den 14. März war die Gruppe mit insgesamt 53 Schülern aus Bad Gastein zurückgekehrt. Am Montag, 16. März, waren die Schulen bereits geschlossen.

Quelle: APA