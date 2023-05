Mehr als fünf Jahre Haft wegen Steuerhinterziehung

Es kommt nicht oft vor, dass in Österreich Freiheitsstrafen für Steuerstraftäter verhängt werden. In einem großen Mineralölsteuerbetrug mit einem zweistelligen Millionenschaden fällte das Landesgericht Wiener Neustadt nun aber die ersten Schuldsprüche. Zwei Frauen müssen mit mehr als fünf Jahren Gefängnis rechnen. Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.

In einem großen Fall von Mineralölsteuerbetrug mit Treibstoff gab es am Landesgericht Wiener Neustadt zwei Schuldsprüche (Symbolbild).

Zwei Frauen wurden am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Steuerhinterziehung sowie betrügerischer Krida zu mehrjährigen unbedingten Freiheitsstrafen und zusätzlich zu hohen Geldstrafen verurteilt. Es waren Donnerstagabend die ersten beiden Schuldsprüche in einem großen Prozess, in dem es seit vergangenem November um den illegalen Verkauf von Mineralöl geht, das als verbrauchssteuerfreies technisches Universalöl deklariert worden war. Dadurch sollen 85 Millionen Euro an Mineralölsteuer und rund 38 Millionen Umsatzsteuer nicht abgeführt worden sein. Der Tatzeitraum reicht weit zurück, er lag zwischen Juli 2010 ...