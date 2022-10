Mehr Dämmerungseinbrüche wegen offener Grenzen

Lockdowns und Covid-Maßnahmen an den Staatsgrenzen schoben Kriminellen einen Riegel vor. Jetzt kommen wieder Profibanden aus Osteuropa und dem Balkan ins Land, die oft gleich nach der Tat wieder ausreisen.

Das Bundeskriminalamt verzeichnet derzeit zwischen 20 und 40 Prozent mehr an Einbrüchen in Wohnstätten, Garagen und Kellerabteilen verglichen mit dem Vorjahr. Die Steigerung bei den sogenannten Dämmerungseinbrüchen, die vor allem in Herbst und Winter Saison haben, führen die Ermittler auf die jetzt wieder offenen Grenzen zurück. "Die gesundheitspolizeilichen Kontrollen während der Covid-Pandemie haben die Kriminellen abgehalten. Jetzt kommen wieder Profibanden ins Land, die nur kurz da sind und teilweise am selben Abend wieder ausreisen", erzählt Paul Eidenberger, Sprecher des Bundeskriminalamtes.

