Mehr Einbrüche in Paketboxen

Täter verschaffen sich mit gelbem Benachrichtigungszettel Zugang zu deponierten Paketen. Das Bundeskriminalamt ortet eine Häufung, die Post spricht von Einzelfällen.

Das Bundeskriminalamt (BK) warnt vor einer ganz besonderen Art des Einbruchsdiebstahls. "In den vergangenen zwei, drei Monaten kam es oft vor, dass aus den Empfangsboxen der Post Pakete gestohlen wurden", sagt der Chef der Abteilung Einbruch im BK, Hans-Peter Seidl. Dabei gehen die Täter nicht mit dem Brecheisen vor. Sie öffnen die Türen zu den Boxen mit einem Stück Papier. Und zwar mit jenen gelben Benachrichtigungsscheinen, die der Zusteller zuvor in den Postkasten eingeworfen hat. Denn in diesem Zettel ist ...