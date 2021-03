Mehr Frauen in polizeilichen Führungsfunktionen angestrebt

Seit 30 Jahren werden Frauen in den uniformierten Exekutivdienst aufgenommen. 20 Prozent der Polizisten sind mit Stand 1. Februar weiblich (6.576 Beamtinnen). 1995 lag der Frauenanteil noch bei 4,69 Prozent (1.254 Polizistinnen), hieß es aus dem Innenministerium. Derzeit gibt es nur eine Landespolizeidirektorin, Michaela Kohlweiß in Kärnten. Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) will den Frauenanteil in polizeilichen Führungsfunktionen erhöhen und kündigte eine Arbeitsgruppe an.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH 20 Prozent der Polizisten sind weiblich