Mehr Hitze, mehr Unfälle, mehr Gewalt

Atemnot, Schwächeanfälle: Eine Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt, dass Menschen zunehmend unter der Hitze leiden.

Die Bundeshauptstadt am Mittwochvormittag: 22 Grad, es ist bewölkt, kühler Wind fegt durch die Häuserschluchten. Wien legt eine Hitzepause ein. Heiß her geht es lediglich im Café Landtmann, allerdings rein thematisch. Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und Gesundheitsmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien analysieren vor Medienvertretern die Auswirkungen von Hitzewellen auf die Menschen. Um eines vorwegzunehmen: Sie sind enorm.

"Es wird unterschätzt, was Hitze mit uns macht. Sie hat sehr viele Negativfolgen für unsere Gesundheit", sagt Hutter. "Das Herz muss doppelt so viel Blut in die peripheren Blutgefäße pumpen. Das vermindert die Leistungsfähigkeit." Doch damit nicht genug. Hitze - und besonders jene Hitze, die über mehrere Tage andauert - verlange vor allem der Psyche einiges ab: "Die Reizbarkeit steigt enorm, Hitze macht die Menschen aggressiver, Gewalt nimmt in solchen Phasen zu, das haben Untersuchungen in den USA herausgefunden."

Anzahl der Hitzetage wird steigen

Berechnungen des KFV untermauern diese Erkenntnisse - zumindest, was den Straßenverkehr anbelangt. "Das Unfallgeschehen ist an Hitzetagen um 60 Prozent höher. Im Vorjahr wurden laut Armin Kaltenegger an 8,6 Prozent aller Tage mindestens 30 Grad gemessen. "Jedoch haben sich an diesen Tagen 14 Prozent aller Verkehrsunfälle ereignet. Das ist überdeutlich."

Ebenfalls überraschend deutlich waren die Ergebnisse einer KFV-Umfrage unter mehr als 1200 Personen: Demnach hatte bereits ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher Atembeschwerden aufgrund von Hitze. 35 Prozent bemerkten an sich selbst mehr Gereiztheit und erhöhte Aggression, wenn es über Tage hinweg heiß ist. Jeder bzw. jede Zweite hat an Hitzetagen bereits einen Schwächeanfall erlitten oder in seinem bzw. ihrem Umfeld registriert. Kaltenegger: "Verblüffend war, dass sich jüngere Menschen stärker belastet sehen als ältere."

All diese bei der Umfrage erzielten Werte werden wohl steigen. "Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Zahl an Hitzetagen von derzeit unter zehn auf 24 Prozent steigen. Das heißt, an einem Viertel aller Tage pro Jahr wird es mindestens 30 Grad haben", warf Kaltenegger einen besorgten Blick in die Zukunft. Umweltmediziner Hutter sieht das ebenso: "Wenn es jetzt schon eine höhere Gewaltbereitschaft bei Hitze gibt, wenn jetzt schon oft kein Rest an Gelassenheit mehr vorhanden ist, dann ist das wirklich keine gute Nachricht."

Der Mediziner forderte vor allem für Städte einen "Turbo" bei Entsiegelung und Verkehrsberuhigung. "Der Mensch kann sich schon anpassen, aber nicht an alles." Es sei zwar schon einiges passiert, doch der Prozess sei ein "sehr langsamer". Den Betroffenen rät Hutter zu mehr Langsamkeit: "Bei Glatteis geht man ganz automatisch langsamer. So sollte es bei Hitze auch sein."