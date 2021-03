Mehr Licht für Grabmal von Kaiser Maximilian I. in Innsbruck

In zweiwöchigen Arbeiten ist das Grabmal von Kaiser Maximilian I. in der Innsbrucker Hofkirche mit einem neuen Beleuchtungskonzept versehen worden. Dadurch soll vor allem den Marmorreliefs am kaiserlichen Kenotaph zu mehr Tiefenwirkung verholfen werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 30.000 Euro.

SN/APA (Archivbild)/HANS KLAUS TECH Grabdenkmal von Kaiser Maximilian I. wird neu beleuchtet