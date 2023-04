Mehr Praxisbezug in neuer Fahrlehrerausbildung

Auch in Fahrschulen gibt es Fachkräftemangel - schnellerer Berufseinstieg und bessere Bezahlung.

Rund 140.000 Personen melden sich jedes Jahr in Österreich für einen Führerscheinkurs an. Dabei werden sie in den 440 Fahrschulen von etwa 2200 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern betreut und auf ihre Teilnahme im Straßenverkehr vorbereitet. Um dem auch in dieser kleinen Branche bestehenden Fachkräftemangel zu begegnen, wird nun die Ausbildung des Lehrpersonals modernisiert. Dies wurde vergangene Woche mit der 41. Novelle des Kraftfahrgesetzes im Nationalrat beschlossen.

"Für uns ist das ein Jahrhundertprojekt", sagt der Bundesobmann des Fachverbandes der Fahrschulen, ...