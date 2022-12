Mehr Schutzgebiete, mehr Bio, mehr Arten

Der Bestand an Tieren und Pflanzen geht zurück. Bis 2030 soll dieser Trend umgekehrt werden. So lautet zumindest der Plan.

Der Feldhamster, der Seeadler, die Bachforelle, die Feldlerche und die Fledermaus. All diese Tierarten haben etwas gemeinsam. Sie sind in Österreich vom Aussterben bedroht. Und das sind nur fünf Beispiele. Insgesamt sind bei den Tierarten nach Angaben des Umweltbundesamts in Österreich mehr als die Hälfte aller Amphibien und Reptilien gefährdet, knapp die Hälfte aller Fische und ein Drittel aller Vögel und Säugetiere sind es ebenfalls.

Bei den Pflanzen schaut es nicht viel besser aus. 1274 Blumen, Bäume, Sträucher ...