Mehrere Corona-Demonstrationen in Wien am Samstag

Gegner der Coronamaßnahmen versammeln sich abermals, um gegen die Vorgaben der Regierung - insbesondere die geplante Impfpflicht - zu demonstrieren. Insgesamt 24 Versammlungen - auch zu anderen Anliegen - sollen am Samstag in Wien stattfinden. Die größte Corona-Demo wurde von der FPÖ organisiert. Laut Polizei und Veranstalter werden wieder mehrere Tausend Demonstranten erwartet, abermals kommt es daher zu Verkehrsbehinderungen in der Bundeshauptstadt.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen