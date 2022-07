Mehrere Kohlenstoffmonoxid-Unfälle durch Gasthermen in Wien

Zehn Personen sind im Zuge von fünf Feuerwehr-Einsätzen wegen des Verdachts auf Kohlenstoffmonoxidvergiftungen (CO) während der Nacht auf Freitag in Spitäler eingeliefert worden. Mehrere Wohnhäuser bzw. Wohnungen wurden ganz oder teilweise evakuiert. Die Ursache waren schlecht gewartete Gasthermen, defekte Rauchfänge und das in der Nacht herrschende Niederdruckwetter in Kombination mit extremer Hitze, berichtete die Berufsfeuerwehr.

SN/APA/Webpic/hex Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken