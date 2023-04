Mehrere Osterfeuer zu früh entzündet

Gleich mehrere Osterfeuer sind in der Nacht auf Karsamstag in Südösterreich zu früh entzündet worden. Während der Landesfeuerwehrverband Steiermark mehrere Einsätze vermeldete, mussten in Kärnten fünf Feuerwehren ausrücken - in einer Gemeinde wurden gleich zwei Osterhaufen illegalerweise abgefackelt.

BILD: SN/APA/FEUERWEHR APFELBERG/THOMAS Z Osterfeuer wurden absichtlich zu früh entzündet