Mehrere Polizisten bei Verfolgungsjagd in Salzburg verletzt

In der Stadt Salzburg ist am Montagnachmittag ein Pkw-Lenker vor der Polizei geflüchtet und hat dabei zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Entgegen ersten Informationen hatte der 33-Jährige zuvor keinen Verkehrsunfall verursacht, sondern war einer Streife wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Der Versuch der Polizei ihn zu stoppen, misslang jedoch. Der Salzburger missachtete alle Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Wenige hundert Meter weiter versuchte dann ein Fahrradkurier den Lenker anzuhalten, in dem er sich ihm in den Weg stellte. Der 33-Jährige fuhr jedoch einfach weiter. Der Fahrradfahrer sprang zur Seite, sein Rad wurde dabei vom Pkw des Mannes erfasst. Der Salzburger flüchtete davon unbeeindruckt weiter und fuhr über das Salzachgässchen, den Radweg am Salzachufer und den Müllnersteg - alles oft sehr stark frequentierte Geh- und Radverbindungen in der Altstadt - auf die andere Salzachseite und schließlich durch den Mirabellgarten. Am Weg konnten sich Fußgänger und Radfahrer teilweise nur durch einen Sprung zur Seite oder durch Ausweichen ins Gebüsch in Sicherheit bringen. Dabei wurde eine Person durch den Sprung leicht verletzt. Außerdem wurden mehrere Plakatständer und Poller beschädigt. Schließlich konnte der Lenker in der Schrannengasse, die er gegen die Einbahn befuhr, durch eine Kollision mit einem Streifenwagen gestoppt werden. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt, bei der anschließenden Festnahme verletzte der Salzburger vier weitere Beamte. Wie die Polizeisprecherin zur APA sagte, habe der Mann beeinträchtigt gewirkt - hier seien aber noch genauere Untersuchungen notwendig. Der 33-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht und muss mit strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen rechnen.