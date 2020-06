Mehrere schwere Motorradunfälle in Österreich

In Oberösterreich, Salzburg und Tirol haben sich am Freitag mehrere schwere Unfälle mit Motorrädern ereignet. Ein 54-jähriger Deutscher stieß mit seinem Motorrad bei einem Überholmanöver im Bezirk Braunau gegen einen Lkw. Er wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. In Jochberg (Bezirk Kitzbühel) geriet ein 64-jähriger Motorradfahrer ins Schleudern und stürzte in ein Bachbett.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Der Notarzthubschrauber war im Einsatz