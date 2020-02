Mehrere Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol

Mehrere Skiunfälle haben am Donnerstag in Tirol insgesamt vier Schwerverletzte gefordert. In den Skigebieten Hochgurgl (Bezirk Imst), Berwang/Bichlbach (Bezirk Reutte) und Sölden (Bezirk Imst) war es jeweils zu Zusammenstößen zwischen Wintersportlern gekommen, berichtete die Polizei.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Es kam zu folgenschweren Zusammenstößen auf der Piste