Mehrere Verletzte bei drei Messerattacken in Wien

Bei insgesamt drei Messerattacken Samstagfrüh und in der Nacht auf Sonntag sind in Wien mehrere Personen verletzt worden. Die Vorfälle ereigneten sich in der Innenstadt, im Bezirk Leopoldstadt sowie vermutlich im Bereich der U6-Station Josefstädter Straße, wobei das Opfer noch nicht befragt werden konnte. Der Mann war am Samstagabend unter Alkohol- und Suchtmitteleinfluss in ein Spital gekommen und hatte je eine Stichverletzung an Knie und Schulter, teilte die Polizei mit.

Keines der Opfer in Lebensgefahr