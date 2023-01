Mehrere Verletzte bei Festnahme nach Mordversuch in Linz

Gegen einen 41-Jährigen, der Montagfrüh in Linz seine 42-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt haben soll, wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Bis zur dramatischen Festnahme mit Schussabgaben zur Mittagszeit zog der Iraker eine Spur mit mehreren Verletzten und Autounfällen von Linz nach Leonding. Auch Beamte seien verletzt worden, hieß es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Das erste Opfer, die 42-jährige Rumänin, hatte um 6.45 Uhr noch selbst die Polizei gerufen und wurde mit Verletzungen im Bauchraum ins Spital gebracht. Der 41-Jährige war danach zur Arbeitsstätte der Frau gefahren und hatte dort seinen vermeintlichen Nebenbuhler mit dem Messer angegriffen und verletzt. Bei der anschließenden Flucht stadtauswärts Richtung Leonding war er in zwei Verkehrsunfälle verwickelt. Ein Augenzeuge berichtete von einem Großaufgebot schwer bewaffneter Polizisten und einem komplett demolierten Pkw. Ein weiterer Zeuge gab an, der Mann habe versucht den Lenker eines Kastenwagens aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dann sei die Festnahme erfolgt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Aufnahmen von den Straftaten, der Flucht oder der Festnahme gemacht haben, der Exekutive das Bild- und Videomaterial zur Verfügung zu stellen. Sie möchten sich an die nächste Polizeiinspektion oder an die Telefonnummer 059133 40 1133 wenden.

Wie der Mann an eine Waffe kam, war vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen. Offensichtlich war ein elfjähriges Mädchen, wahrscheinlich die Tochter der 42-jährigen Rumänin, während der Attacke in der Wohnung. Ob das Paar öfter Streitigkeiten hatte, konnte die Exekutive vorerst nicht sagen. Der 41-Jährige sei jedoch polizeilich schon öfter in Erscheinung getreten, hieß es.

"Die Polizistinnen und Polizisten haben rasch, konsequent und hochprofessionell gehandelt. Dadurch konnte nicht nur der brutale Straftäter festgenommen, sondern auch eine Gefahr für die in Linz lebenden Menschen abgewendet werden", reagierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf die Tat.