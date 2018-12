Mehrere Verletzte hat es am späten Donnerstagnachmittag bei einem Überfall in einer Kirche in Wien-Floridsdorf gegeben. Laut Wiener Polizei raubten die beiden Täter mehrere Personen aus und flüchteten. Der Überfall wurde im Bezirksteil Strebersdorf verübt. Eine Großfahndung wurde eingeleitet.

SN/apa Mehrere Verletzte bei Überfall in Kirche in Wien-Floridsdorf (Symbolbild).