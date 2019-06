Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand in Linz

Beim einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Linz sind Samstagfrüh mehrere Personen leicht verletzt worden. Gegen 4.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, weil eine Wohnung im dritten Stock in Flammen stand. Drei Polizisten drangen über das Stiegenhaus in den dritten Stock vor und retteten den 64-jährigen Wohnungsinhaber.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT/DRAXLER)/FOT Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Linz