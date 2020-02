Mehrere Verletzte bei zwei Wohnungsbränden in Wien

Bei Bränden in zwei Mehrparteienhäusern in der Nacht auf Montag sind in den Wiener Bezirken Mariahilf und Favoriten mehrere Menschen verletzt worden. In der Strohmayergasse versorgte die Berufsrettung insgesamt zwölf Personen, sechs davon mussten ins Spital, hauptsächlich weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. In der Puchsbaumgasse trug ein Mann Verbrennungen im Gesicht davon.

SN/APA (STADT WIEN - FEUERWEHR)/UNB Dramatische Szenen bei dem Brand in Wien-Mariahilf