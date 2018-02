Mehrere Verletzte nach Kollisionen auf Skipisten

Ein Skifahrer hat nach einer Kollision mit einer Skifahrerin auf einer Piste in Obertauern (Pongau) am Freitagnachmittag Fahrerflucht begangen. Der unbekannte "Schussfahrer" prallte laut Polizei ungebremst gegen eine langsamer fahrende 42-jährige Deutsche. Die Frau blieb an der Unfallstelle liegen, sie klagte über starke Schmerzen. Der Zweitbeteiligte stand wieder auf und fuhr davon.

Zu dem Zusammenstoß kam es um 15.55 Uhr auf der blau markierten Piste der Hochalmbahn-Abfahrt. Die Urlauberin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden musste. Sie hatte sich Verletzungen im Bauchbereich und an der linken Hand zugezogen. Bereits am Freitagvormittag kollidierten auf einer Piste der Flying Mozart-Seilbahn im Skigebiet von Wagrain (Pongau) ebenfalls zwei Wintersportler. Ein zehnjähriges Mädchen aus Rumänien wurde dabei verletzt. Der zweite Unfallbeteiligte leistete zwar noch mit anderen Skifahrern Erste Hilfe, gab aber seine Personendaten nicht bekannt. Angaben der Exekutive zufolge dürfte es sich um einen etwa 60 Jahre alten Einheimischen handeln. Die Polizei ersucht den Mann, sich bei der örtlichen Polizeiinspektion zu melden und bittet zudem Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall. In Tirol ist eine 60-jährige Rumänin am Freitagnachmittag bei einem Skiunfall auf dem Hintertuxer Gletscher (Bez. Schwaz) schwer verletzt worden. Bei der Abfahrt auf der Piste Nr. 8 kamen ihre Ski mit jenen eines 24-jährigen Deutschen in Berührung, woraufhin die Rumänin stürzte. Sie zog sich laut Polizei Kopf- und Schulterblessuren zu und wurde mit dem Hubschrauber ins Spital nach Schwaz geflogen. Der 24-Jährige konnte hingegen einen Sturz vermeiden. Er blieb unverletzt. (APA)